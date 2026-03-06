Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μίλησε στην Cosmote TV για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (08/03) απέναντι στον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», επισημαίνοντας πως η ομάδα του στοχεύει στη νίκη ώστε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα πριν από την έναρξη των playoffs.

Για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είπε:

«Νομίζω πως είναι ένα πολύ ισορροπημένο πρωτάθλημα, πως θα κριθεί στις λεπτομέρειες μέχρι το τέλος. Πιστεύω πως θα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια στα playoffs και θα φτάσουμε μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές για να κριθεί ο τίτλος. Τώρα αντιμετωπίζουμε τον ΠΑΟΚ και πιστεύω θα είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι.

Έχουμε παίξει ήδη δυο φορές μαζί τους, τους γνωρίζουμε καλά και ξέρουμε πώς παίζουν. Το ίδιο όμως ισχύει και γι’ αυτούς. Νομίζω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε να μπούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να κερδίσουμε».

Αν υπάρχει ατμόσφαιρα εκδίκησης στα αποδυτήρια μετά τις δύο σερί ήττες από τον ΠΑΟΚ:

«Φυσικά και ναι, όμως δεν το βλέπουμε σαν εκδίκηση. Θέλουμε να κερδίσουμε για να είμαστε πιο ψηλά και να μπούμε με πλεονέκτημα στα playoffs».

Για την καλή παράδοση που έχει κόντρα στον ΠΑΟΚ:

«Ναι ισχύει αυτό, ωστόσο σε όλα τα παιχνίδια προσπαθώ να είμαι καλός και συγκεντρωμένος. Πάντα προσπαθώ να δίνω το 100% και αυτή τη φορά με την υποστήριξη και των οπαδών μας ελπίζω να καταφέρω ξανά να βοηθήσω την ομάδα».