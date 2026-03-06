Με το ντέρμπι «αιωνίων» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε η 30η αγωνιστική της Euroleague.
Το αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής:
Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (Αναβλήθηκε)
Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
Παρτίζαν – Dubai BC (Αναβλήθηκε)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 87-84
Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 92-84
Αναντολού Έφες – Βιλερμπάν 88-91
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 80-85
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80
Μπασκόνια – Παρί 81-97.
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:
Βίρτους – Παρτίζαν (11/3, 21:45)
Dubai BC – Μπασκόνια (12/3, 19:00)
Μονακό – Ολυμπιακός (12/3, 20:00)
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3, 21:30)
Μπάγερν – Έφες (12/3, 21:30)
Ρεάλ – Βαλένθια (12/3, 21:45)
Παρί -Βιλερμπάν (12/3, 22:00)
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3, 21:00)
Μπερτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)
Αρμάνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)