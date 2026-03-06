Η Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 86-80 για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «πράσινους» να υποχωρούν στη 10η θέση της βαθμολογίας. Με τη regular season να μπαίνει στην τελική της ευθεία, οι δύο «αιώνιοι» έχουν μπροστά τους αρκετά σημαντικά παιχνίδια μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:Παρί (10/3, εκτός), […]