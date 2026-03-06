Η Euroleague γνωστοποίησε σήμερα (6/3) τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του ντέρμπι του Τελ Αβίβ και της αναμέτρησης Παρτιζάν Βελιγραδίου-Ντουμπάι για την 30ή αγωνιστική, οι οποίες αναβλήθηκαν πρόσφατα, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση, η συνάντηση της Παρτιζάν με την Ντουμπάι θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου και θα αρχίσει στις 21:00 ώρα Ελλάδας, ενώ η «μονομαχία» της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη θα διεξαχθεί την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και θα… εκκινήσει στις 22:15 ώρα Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ανακοινώσει η Euroleague Basketball, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δώσει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της στο Βελιγράδι και το «Aleksandar Nikolic Hall».

Η σχετική ανακοίνωση της Euroleague Basketball:

«Τα πρόσφατα αναβληθέντα παιχνίδια της 30ής αγωνιστικής Παρτιζάν Βελιγραδίου-Ντουμπάι και Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν επαναπρογραμματιστεί.

Ο αγώνας της 30ής αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Παρτιζάν Βελιγραδίου και Ντουμπάι θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 20:00 τοπική ώρα.

Ο αγώνας της 30ής αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου στις 21:15 τοπική ώρα».