Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της EuroLeague θα διεξαχθεί τελικά σε διαφορετική ώρα, μετά από σχετικό αίτημα των «πρασίνων» που έγινε αποδεκτό από τη διοργανώτρια αρχή.

Η Πέμπτη 12 Μαρτίου θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό, καθώς την ίδια ημέρα η ομάδα αγωνίζεται τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μπέτις για τη φάση των «16» του UEFA Europa League, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 19:45.

Λόγω της χρονικής σύμπτωσης με το παιχνίδι μπάσκετ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε να μετακινηθεί η ώρα του αγώνα με τη Ζαλγκίρις, ώστε οι φίλαθλοι να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τις δύο αναμετρήσεις.

Η EuroLeague έκανε δεκτό το αίτημα και έτσι το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις θα ξεκινήσει στις 22:00 αντί για τις 19:45, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των φιλάθλων από το Ολυμπιακό Στάδιο προς το Τ-Center

Παρόμοια αλλαγή είχε πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, όταν ο Παναθηναϊκός είχε να αντιμετωπίσει την Παρί, ενώ την ίδια ώρα αγωνιζόταν εκτός με τη Βικτόρια Πλζεν.