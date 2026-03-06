Eίναι μια θρυλική εταιρεία, που έγινε κυρίως γνωστή μέσα από τους αγώνες και το WRC με την Delta Integrale. H ιταλική φίρμα γνώρισε τον εμπορικό της… μαρασμό τις τελευταίες δύο δεκαετίες, λόγω έλλειψης δυναμικών μοντέλων. Σήμερα, ευελπιστεί να επανέλθει στο προσκήνιο με την παρουσία νέων μοντέλων. Για αυτό και έχει έτοιμο το νέο Gamma ενώ πριν από το τέλος της δεκαετίας, θα αναβιώσει και η Delta. Η νέα Gamma θα βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium και θα είναι, όπως αναφέρουν ξένα Μέσα, «multi-energy», δηλαδή 100% ηλεκτρική και υβριδική. Ουσιαστικά, θα φέρει την ίδια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί το Peugeot 3008 και θα αξιοποιήσει και το επερχόμενο DS No8.

Σαφώς, αυτό θα είναι και το κορυφαίο της μοντέλο, ως η ναυαρχίδα της γκάμας της. Σε τεχνολογικό και σχεδιαστικό επίπεδο η Lancia θα διατηρήσει το στυλ που την εκφράζει με τις ιταλικές πινελιές, όμως δεν σημαίνει ότι θα μείνει ανεπηρέαστο μιας και η εταιρεία ανήκει στον Ομιλο Stellantis, οπότε και αυτό το μοντέλο θα ακολουθήσει τις «επιταγές» του μεγάλου αφεντικού. Το πολυτελές σεντάν που κυκλοφόρησε μεταξύ 1976-1984 επιστρέφει πλήρως μεταμορφωμένο, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση των εξηλεκτρισμένων crossover.