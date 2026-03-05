Η Μονακό ηττήθηκε από τη Φενερμπαχτσέ με 88-70 και ο Βασίλης Σπανούλης παραχώρησε δηλώσεις μετά το αρνητικό αποτέλεσμα που έφεραν οι Μονεγάσκοι.

Ο Έλληνας τεχνικός μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μονεγάσκοι, τονίζοντας πως η Φενέρ, που ήταν η σημερινή αντίπαλος της ομάδας του Πριγκιπάτου, δεν έχει να αντιμετωπίσει ανάλογα θέματα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σπανούλη

«Συγχαίρω τη Φενέρμπαχτσε για τη νίκη της. Είναι σε πολύ καλύτερη φόρμα και πιο υγιείς από εμάς, και σε αντίθεση με εμάς, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν ζητήματα που δεν σχετίζονται με το μπάσκετ.

Φυσικά και έχουν έναν πολύ καλό προπονητή και άξιζαν τη νίκη σήμερα».