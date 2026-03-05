Ο Εμμανουήλ Καραλής θα συμμετάσχει στο μίτινγκ επί κοντώ «Perche Elite Tour Rouen» στην πόλη Ρουέν της Γαλλίας, το Σάββατο (7/3). Μία εβδομάδα μετά το άλμα στα 6,17μ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που τον έφερε στη 2η θέση όλων των εποχών, ο Έλληνας πρωταθλητής πάει για νέες επιδόσεις στη Νορμανδία.
Ο Καραλής είχε κερδίσει την περσινή διοργάνωση με 5,85μ. Φέτος στοχεύει να πλησιάσει ή να ξεπεράσει το ρεκόρ του μίτινγκ, που κατέχει ο Αμερικανός Κρίστοφερ Νίλσεν με 6,05μ. από το 2022. Στον αγώνα των ανδρών θα συμμετάσχουν έξι αθλητές με ρεκόρ 6,00μ. και πάνω. Ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το ύψος φέτος στο μίτινγκ του Κλερμόν-Φεράν.
Ο Ντουπλάντις δεν θα αγωνιστεί στη Ρουέν. Θα εμφανιστεί στο δικό του μίτινγκ, το «Mondo Clasic», στην Ουψάλα στις 12 Μαρτίου, μαζί με άλλα μεγάλα αστέρια του αγωνίσματος.