Πτωτικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street την Πέμπτη 5 Μαρτίου, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά την άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης. Παράλληλα, το ράλι στις τιμές του πετρελαίου λόγω των ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων προκάλεσε έντονη ανησυχία στις αγορές.

Αρνητικό κλίμα διαμορφώθηκε και από την πτώση στις μετοχές των κατασκευαστών μικροτσίπ, έπειτα από πληροφορίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει νέους κανονισμούς, που θα περιορίζουν τις πωλήσεις ημιαγωγών για τεχνητή νοημοσύνη. Οι επενδυτές αντέδρασαν επιφυλακτικά στις φήμες, οδηγώντας αρκετούς τεχνολογικούς τίτλους σε απώλειες.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις, φτάνοντας να χάνει πάνω από 1.100 μονάδες. Τελικά έκλεισε στις 47.954 μονάδες, μειωμένος κατά 1,61% ή 784 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,56% στις 6.830 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,26% στις 22.748 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς τίτλου ανέβηκε στο 4,13%, ενώ του 2ετούς στο 3,57%. Πρόκειται για το τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό κλείσιμο, το μεγαλύτερο από τον Οκτώβριο του 2024, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας εντείνουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.