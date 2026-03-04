Η αποστολή του Άρη επέστρεψε με ασφάλεια οδικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη και τρομακτική εμπειρία.

Ο Νίκος Τζώρας μίλησε κατά την επιστροφή της εφηβικής ομάδας της ΚΑΕ Άρης στη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν οι αθλητές όσο ήταν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι.

Οι δηλώσεις του Νίκου Τζώρα:

«Είμαστε στο σπίτι και είμαστε όλοι ασφαλείς, όλα τα παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Το κύριο μέλημά μας αυτή τη στιγμή είναι να επιστρέψουν και όλοι οι υπόλοιποι, που έχουν μείνει πίσω, είναι οι γονείς των παιδιών αλλά και κάποιοι συνοδοί της αποστολής. Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες στιγμές που ήταν ανησυχητικές, από εκεί και πέρα ήμασταν σε σημείο που ήμασταν ασφαλείς όλοι μέσα στο ξενοδοχείο.

Όλα τα παιδιά ήταν καλά. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το τραγικό. Οι πρώτες στιγμές ήταν ανησυχητικές, ακούγαμε εκρήξεις, δεν ξέραμε τι ήταν. Πήγαμε κατευθείαν σε ασφαλές σημείο στο κάτω μέρος του γηπέδου, σε υπόγειο πάρκινγκ. Όλοι ήμασταν ανήσυχοι, δεν έχουμε ξαναβιώσει τέτοιες συνθήκες, όλοι ήμασταν δίπλα στα παιδιά. Οι άνθρωποι που έμειναν πίσω ανησυχούν. Είναι περίπου 13-14 άτομα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και με τη EuroLeague και την πρεσβεία του Άμπου Ντάμπι και την ελληνική κυβέρνηση.

Η EuroLeague έβαλε πτήση τσάρτερ για να είμαστε πίσω. Ήταν σημαντική η συμβολή και της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της πρεσβείας του Άμπου Ντάμπι και της Κωνσταντινούπολη. ΚΑΕ Άρης και ΑΣ Άρης ήταν μαζί μας από την πρώτη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη».