Αναταραχή έχει προκληθεί γύρω από τον Κιλιάν Εμπαπέ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τα όσα έγιναν γνωστά το βράδυ της Δευτέρας (02/03).

Οι «μερέγχες» γνώρισαν απρόσμενη ήττα από τη Χετάφε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αποτέλεσμα που τους άφησε τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, μετά το πέρας της 26ης αγωνιστικής της La Liga.

Ο Γάλλος επιθετικός δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή λόγω προβλήματος στο αριστερό γόνατο. Βρέθηκε στο Παρίσι για ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία, χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι θα χρειαστεί επέμβαση. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Cadena SER, ο Εμπαπέ δεν παρακολούθησε την αναμέτρηση της ομάδας του, αλλά επέλεξε να βγει για διασκέδαση με φίλους του.

Την αποκάλυψη έκανε ο δημοσιογράφος Μανού Καρένιο, ασκώντας έντονη κριτική στον διεθνή άσο για τη στάση του, σε μια περίοδο όπου η Ρεάλ δίνει μάχη για την κορυφή του πρωταθλήματος.