Οργιάζει το παρασκήνιο σχετικά με τα αποφάσεις των διαιτητών. Σε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο που δημιουργεί και προβληματισμό βρίσκεται η ΚΕΔ που αποτελεί και τορπίλη στις υποτιθέμενες καλές σχέσεις των ρέφερι της Super League που μόνο φαινομενικά είναι καλές. Σα να μην έφτανε ο πόλεμος μεταξύ των διεθνών διαιτητών οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα, άνοιξε και νέο μέτωπο που υποδηλώνει έλλειψη συνεργασίας, ακόμη και απουσία εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ίδιας διαιτητικής ομάδας.

Ο Λανουά έχει εντοπίσει πολλά ευτράπελα και είναι αλήθεια πως δεν μπορούν να διορθωθούν, για να μην είμαστε απόλυτοι χρειάζεται πολύ δουλειά για να αλλάξουν. Τι εννοούμε;

-Υπήρξαν περιπτώσεις που διαιτητές οι οποίοι κάλεσαν στο VAR συναδέλφους τους μόνο και μόνο για να τους εκθέσουν.

-Άλλοι, μη διεθνείς ακόμη και από την SL 2, ήταν τέταρτοι και δεν πήραν θέση, παρότι έγιναν μπροστά στα μάτια τους, όπως και μπροστά στα μάτια βοηθών φάσεις για κόκκινη κάρτα ή για δεύτερη κίτρινη, αν και έπρεπε να την υποδείξουν στον διαιτητή.

-Διαιτητές κατηγόρησαν, ευθέως, στην ΚΕΔ συναδέλφους τους (τέταρτους, βοηθούς ακόμη και VAR!) ότι έπρεπε να τους βοηθήσουν για να πάρουν μια απόφαση ή σε άλλη περίπτωση να τους προστατεύσουν, επειδή πήραν λάθος απόφαση.

-Εχουμε και σκηνικά τέταρτοι ή βοηθοί να παρασέρνουν τους, άθελά τους, διαιτητές αγώνων σε λάθος απόφαση.