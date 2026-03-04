Δύσκολες στιγμές βιώνει η Φενέρμπαχτσε, καθώς έγινε γνωστό πως ο προπονητής της ομάδας, Ντομένικο Τεντέσκο, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο τουρκικός σύλλογος προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση, αποκαλύπτοντας ότι ο Βέλγος τεχνικός εισήχθη στο νοσοκομείο το βράδυ της Τρίτης (03/03), λόγω σοβαρής λοίμωξης. Η κατάστασή του απαιτεί ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να καθοδηγήσει την ομάδα στο επερχόμενο παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στη Γκαζιαντέπ FK.

Στη θέση του στον πάγκο θα βρεθεί ο άμεσος συνεργάτης του, Ζέκι Μουράτ Γκιόλε. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ο 40χρονος προπονητής αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντά του στην αναμέτρηση με τη Σάμσουνσπορ την Κυριακή (08/03).

Η είδηση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη δύσκολη περίοδο για τη Φενέρ, η οποία πρόσφατα αποκλείστηκε από το UEFA Europa League και παράλληλα απώλεσε έδαφος στο πρωτάθλημα.

Kamuoyuna Bilgilendirme Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında… pic.twitter.com/TF8MCxcx7i — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 4, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο προπονητής μας, Ντομένικο Τεντέσκο, υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε θεραπεία για σοβαρή λοίμωξη. Ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να ηγηθεί της ομάδας μας στον σημερινό αγώνα του Γ’ Ομίλου του Ziraat Turkey Cup εναντίον της Γκαζιαντέπ.

Ο βοηθός προπονητή Ζέκι Μουράτ Γκιόλε θα είναι υπεύθυνος για την ομάδα σε αυτόν τον αγώνα. Έχει προγραμματιστεί ότι ο προπονητής Ντομένικο Τεντέσκο θα επιστρέψει στον αγώνα μας εναντίον της Σαμσουνσπόρ αυτό το Σαββατοκύριακο».