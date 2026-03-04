Παρά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του UEFA Champions League, ο Ζέλσον Μάρτινς ξεχώρισε με την παρουσία του, κατακτώντας την κορυφή σε μια ειδική στατιστική κατηγορία.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν εκτός μετά το 0-0 στη «BayArena» απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με την ήττα 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν στη φάση των «16». Παρά την προσπάθεια σε όλη τη διάρκεια των δύο αναμετρήσεων, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Ωστόσο, ο Πορτογάλος εξτρέμ αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού στη διοργάνωση. Πέτυχε τρία γκολ συνολικά και, απέναντι στη Λεβερκούζεν, κατέγραψε 11 προσπάθειες ντρίπλας, με τις εννέα να είναι επιτυχημένες. Η επίδοση αυτή τον έφερε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας ανάμεσα σε όλους τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην πρώτη φάση των νοκ άουτ.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εμφάνισή του στο πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο, όπου είχε το απόλυτο με 4/4 επιτυχημένες ντρίπλες, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Στα υπόλοιπα στατιστικά της φάσης, ο Τέουν Κουπμάινερς ξεχώρισε για τη μέγιστη ταχύτητα που έφτασε τα 15,2 χλμ./ώρα, ενώ ο Βιτίνια ολοκλήρωσε 120 από τις 122 μεταβιβάσεις που επιχείρησε. Παράλληλα, οι Ντεζιρέ Ντουέ και Φεντερίκο Ντιμάρκο διακρίθηκαν για τις πάσες προς την αντίπαλη περιοχή, ενώ ο Ντάβινσον Σάντσες κατέγραψε 13 απομακρύνσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόκριση της Γαλατασαράι.