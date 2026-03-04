Σημαντική τροποποίηση στους Κανονισμούς του Παιχνιδιού εξετάζει η International Football Association Board, μετά από εισήγηση της FIFA, με στόχο την αυστηρότερη αντιμετώπιση ρατσιστικών συμπεριφορών εντός γηπέδου.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος πρότεινε την απευθείας αποβολή (κόκκινη κάρτα) ποδοσφαιριστών που καλύπτουν το στόμα τους τη στιγμή που προβαίνουν σε ρατσιστικές ή προσβλητικές εκφράσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα απόδειξης τέτοιων περιστατικών, καθώς η συγκεκριμένη χειρονομία δυσχεραίνει την εξακρίβωση όσων λέγονται.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά από περιστατικό στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το UEFA Champions League, όπου ο Τζανλούκα Πρεστιάνι φέρεται να απευθύνθηκε με ρατσιστικό περιεχόμενο στον Βινίσιους Τζούνιορ καλύπτοντας το στόμα του. Αντίστοιχη περίπτωση σημειώθηκε και σε αναμέτρηση με πρωταγωνιστές τους Ομάρ Ελ Χιλαλί και Ράφα Μιρ.

Η πρόταση αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου. Αν εγκριθεί, η νέα διάταξη θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο, με στόχο να ισχύσει πλήρως στο FIFA World Cup 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Παράλληλα, εξετάζεται και αναθεώρηση του πειθαρχικού πλαισίου. Σήμερα, οι κανονισμοί της FIFA και της UEFA προβλέπουν αποκλεισμό έως δέκα αγωνιστικές για ρατσιστική συμπεριφορά. Στο τραπέζι βρίσκεται η ιδέα μείωσης της ποινής σε περιπτώσεις όπου ο ποδοσφαιριστής παραδέχεται την πράξη του και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η τελική απόφαση της IFAB θεωρείται καθοριστική, καθώς αποτελεί το μοναδικό όργανο με δικαιοδοσία αλλαγής των κανονισμών, και ενδέχεται να σηματοδοτήσει πιο άμεση και αυστηρή παρέμβαση των διαιτητών σε φαινόμενα διακρίσεων εντός αγωνιστικού χώρου.