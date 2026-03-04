Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας του Μαρόκο, καθώς επισημοποιήθηκε η λύση του συμβολαίου του με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Η αποχώρησή του είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με την πορεία της ομάδας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής «L’ Equipe», οι δύο πλευρές υπέγραψαν το «διαζύγιο», βάζοντας τέλος στη συνεργασία τους.

Παρότι υπήρχε στον ορίζοντα η προοπτική συμμετοχής στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου), ο Ρεγκραγκί δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, με την ομοσπονδία να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα.

Φαβορί για να αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση είναι ο Μοχάμεντ Ουαντί, ο οποίος εργάζεται στην εθνική Κ20, έχοντας στο πλευρό του τους Ζοάο Σακραμέντο και Γιουσούφ Χαντζί ως άμεσους συνεργάτες.