Οριστικά χωρίς τους οπαδούς της θα παραταχθεί η Γαλατασαράι στο Άνφιλντ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ στην πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Champions League.

Κι αυτό καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της UEFA απέρριψε την έφεση των Τούρκων και επιβεβαίωσε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως για τα σοβαρά επεισόδια που σημειωθεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιουβέντους.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Γαλατά που είχαν ταξιδέψει στο Τορίνο, προκάλεσαν ταραχές κι ένταση, πετώντας αντικείμενα και ανάβοντας φωτοβολίδες, μερικές εκ των οποίων επίσης πέταξαν. Το σοβαρότερο περιστατικό αφορούσε τον τραυματισμό ενός πατέρα και της κόρης του, μετά από ρίψη φωτοβολίδας προς μια κερκίδα που βρίσκονταν οι οπαδοί της Γιουβέντους.