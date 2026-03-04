Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (8/3, 21:00), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να διαχειριστεί ένα σοβαρό ερωτηματικό.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στους προσαγωγούς και οι πιθανότητες να προλάβει το ντέρμπι δεν είναι με το μέρος του. Ο Πορτογάλος άσος απουσίασε ήδη από τις αναμετρήσεις με τη Λεβερκούζεν και τον Πανσερραϊκό, ακολουθώντας πρόγραμμα αποκατάστασης.

Το τεχνικό επιτελείο επέλεξε να του δώσει χρόνο ξεκούρασης περίπου δέκα ημερών, προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις και να επιστρέψει σε απόλυτη αγωνιστική ετοιμότητα. Παρότι υπήρχε αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον «Δικέφαλο», η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη, καθώς δεν έχει φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.