Βαρύ πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 88 ετών, ο Βασίλης Δανιήλ, προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 4 στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα.

Ο Δανιήλ υπηρέτησε τον ρόλο του προπονητή για περίπου 40 χρόνια, με πιο σπουδαία παραδείγματα τα περάσματα που έκανε από τους πάγκους του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας.

Ο εκλιπόντας τεχνικός είχε πει και μία φράση η οποία έμεινε στην ιστορία και ήταν μία από αυτές που τον συνόδευε σε ολόκληρη την ζωή του.

Το χρονικό της ατάκας του Δανιήλ

Ο Βασίλης Δανιήλ είχε πει: «είμαι 100 χρόνια μπροστά». Στις 20 Δεκεμβρίου του 1987 ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον ΟΦΗ, σε ένα παιχνίδι που έμελλε να εξελιχθεί σε εφιάλτη για το «τριφύλλι», καθώς ηττήθηκε με 5-2.

Μετά το φινάλε του αγώνα και πριν αρχίσει η συνέντευξη Τύπου, ο θρύλος λέει ότι απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους λέγοντας την περίφημη ατάκα, εννοώντας ότι καταλαβαίνει πότε οι παίκτες του δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι εκείνη η βαριά ήττα από τον ΟΦΗ είχε έρθει λίγες μέρες μετά η ανατροπή επί της Χόνβεντ.

Ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε χάσει με 5-2 στην Ουγγαρία, κέρδισε με 5-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου UEFA.