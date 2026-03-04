Αναμένονται νέες ροές μεταναστών από τις ακτές της Λιβύης δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας σε νεότερη συνέντευξή του στην οποία και μίλησε με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τονίζοντας ότι η πίεση έρχεται από τα νότια.

Οι νέες δηλώσεις έγιναν από τον Βασίλης Κικίλιας στην εκπομπή των «Νέων» και τα «15 λεπτά» με τον Γιώργο Παπαχρήστου. Ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ήδη 7.000 άτομα που επιθυμούν να περάσουν τις ακτές της Λιβύης.

«Πρώτα απ’ όλα δεν έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος από τη Λιβύη προς την προς την Κρήτη. Οι πληροφορίες λένε ότι επτά χιλιάδες παράνομοι, παράτυποι, λαθρομετανάστες είναι μαζεμένοι ήδη στις ακτές και θέλουν να περάσουν απέναντι. Στις ακτές της Λιβύης» απάντησε σε ερώτηση του Γιώργου Παπαχρήστου αν περιμένουμε ροές από τις τουρκικές ακτές, την Αίγυπτο και τη Λιβύη.

Μειώθηκαν οι ροές από την Τουρκία

«Θυμίζω ότι Λιβύη δεν είναι η χώρα που ήταν. Και αυτό δημιουργεί πολλά πολλά προβλήματα. Προσπαθεί το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει επικοινωνία και επαφή, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς συνδέσμους. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία, μειώθηκαν οι ροές του 2025 έναντι του 2024, 55% είπε.

Για να καταλήξει: «Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα και δείχνει ότι το Λιμενικό κάνει τη δουλειά του, ότι οι δομές υπάρχουν στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και υπάρχει και μια συνεργασία με την απέναντι πλευρά. Φιλοδοξούμε να το έχουμε και με τη Λιβύη. Δεν είναι απλό. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το έχει εύκολα, ούτε η Frontex μπορεί να το έχει εύκολα. Το κατάφερε νομίζω η Ιταλία μερικώς με τη δυτική κυβέρνηση και τώρα ψάχνουμε διαύλους επικοινωνίας».