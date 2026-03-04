Η σεζόν 2026 ξεκινά με υψηλές προσδοκίες, νέες τεχνολογικές προκλήσεις και την υπόσχεση για ένα Πρωτάθλημα που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τα όρια της ταχύτητας και της στρατηγικής.

Το 1ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, έρχεται την Κυριακή 8 Μαρτίου. Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στη συναρπαστική πίστα της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

Ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει στην Αυστραλία και στο μητροπολιτικό πάρκο της Μελβούρνης για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026. Το Albert Park Circuit φιλοξενεί τον 1Ο αγώνα της χρονιάς από την Παρασκευή 6 Μαρτίου έως την Κυριακή 8 Μαρτίου και η φετινή πρεμιέρα αποτελεί ορόσημο, καθώς σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη τεχνική επανάσταση στη σύγχρονη ιστορία του αθλήματος.

Το 2026 φέρνει την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών, με την υβριδική μηχανή να βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών. Η νέα γενιά μονοθεσίων βασίζεται σε αναλογία ισχύος 50/50 μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα, αξιοποιώντας 100% βιώσιμα καύσιμα.