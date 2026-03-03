Σουρεαλιστικές τουλάχιστον καταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Ενώ πλέον ο πόλεμος γενικεύεται, διάφορα αθλητικά τουρνουά στις γύρω χώρες συνεχίζουν να διεξάγονται χωρίς οι διοργανωτές να έχουν ακόμη… πάρει χαμπάρι. Αυτό συνέβη και με το τουρνουά ATP Challenger της Φουτζέιρα, μια περιοχή περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά από το Ντουμπάι, όπου διαδραματίστηκαν δραματικές σκηνές.

Συγκεκριμένα, ιρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε κοντινές εγκαταστάσεις πετρελαίου, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από τις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου οι παίκτες μέχρι εκείνη τη στιγμή έπαιζαν… ανεπηρέαστοι τένις. Αθλητές, διαιτητές και όσοι αξιωματούχοι του τουρνουά ήταν παρόντες, αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή, με τη στιγμή της διακοπής να καταγράφεται μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση από την επίσημη ιστοσελίδα της ATP.

Δείτε τι συνέβη

A Fujairah, dove è in corso un torneo challenger, Matsuoka e Ostapenkov escono dal campo di corsa. C’è un incendio nella vicina raffineria di petrolio causato dai detriti dei droni. Il fatto che si giochi un torneo, a pochi passi da un teatro di guerra, è qualcosa di surreale pic.twitter.com/v6QVW4mlgI — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) March 3, 2026

Το drone «ξύπνησε» την ATP

Ήταν το τρίτο σετ του αγώνα ανάμεσα στον Ιάπωνα, Χαγιάτο Ματσουόκα και τον Ρώσο Ντανιίλ Οσταπένκοφ, όταν ακούστηκαν από τους διοργανωτές οδηγίες εκκένωσης. Αμέσως, άπαντες στο κορτ έτρεξαν μέσα σε πανικό, αναζητώντας καταφύγιο. Μόνο τότε η Ομοσπονδία αποφάσισε την άμεση διακοπή των δύο αγώνων και του υπολοίπου προγράμματος της ημέρας, αφού οι υψηλά ιστάμενοι της ATP… σοφά αντιλήφθηκαν ότι μια περιοχή πάνω από την οποία «σουλατσάρουν» ιρανικά drones, ίσως δεν είναι η καταλληλότερη για να φιλοξενήσει ένα αθλητικό event…

«Η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των παικτών και του προσωπικού μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Μετά από διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές και τους συμβούλους ασφαλείας, το παιχνίδι ακυρώθηκε για το υπόλοιπο της ημέρας ως προληπτικό μέτρο», δήλωσε εκπρόσωπος της ATP στο BBC Sport.

Το συγκεκριμένο περιστατικό στα ΗΑΕ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ιρανικών επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον των ΗΑΕ τις τελευταίες τρεις ημέρες, ως αντίποινα στις αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Η «παράνοια» και οι εγκλωβισμένοι τενίστες

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της… παράνοιας, μόλις τη Δευτέρα η ATP είχε συνεδριάσει και αποφασίσει ότι η διεξαγωγή του συγκεκριμένου τουρνουά μπορούσε να προχωρήσει κανονικά… κεκλεισμένων των θυρών, αφού οι διοργανωτές και η κυβέρνηση των ΗΑΕ «εγγυήθηκαν» ότι τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα ήταν αρκετά.

Τώρα, πέρα από τους αθλητές στο συγκεκριμένο τουρνουά που μόνο ασφαλές δεν αποδείχθηκε, εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι βρίσκονται και αρκετοί μεγάλοι σταρ του τένις που είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις τις προηγούμενες μέρες, όπως οι Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να αποχωρίσουν, εξετάζοντας μέχρι και το σενάριο να το κάνουν οδικώς, αφού οι προγραμματισμένες πτήσεις παραμένουν σε αναστολή και αναχωρεί μόνο περιορισμένος αριθμός αεροσκαφών, δίνοντας προτεραιότητα σε transit επιβάτες.