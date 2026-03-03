Ο γνωστός Έλληνας ράπερ Immune ετοιμάζει το νέο του κομμάτι με τίτλο «Ζέλικο», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου και είναι αφιερωμένο στον θρυλικό Σέρβο προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο καλλιτέχνης, που συχνά συνδυάζει κοινωνικά μηνύματα με την έντονη αγάπη του για τον αθλητισμό και ιδιαίτερα για το μπάσκετ, επέλεξε να δώσει στο τραγούδι του ξεχωριστό χαρακτήρα, ενσωματώνοντας στην εισαγωγή χαρακτηριστικά ηχητικά αποσπάσματα από τις οδηγίες και τις φωνές του πολύπειρου τεχνικού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IMMUNE (@immune_bcc)

Μάλιστα, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου του πρότζεκτ, ο Immune ταξίδεψε στο Βελιγράδι, όπου συναντήθηκε από κοντά με τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν και κατέγραψαν βίντεο, σε μια συμβολική συνάντηση που δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην επερχόμενη κυκλοφορία.