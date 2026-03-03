Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε δύσκολη θέση στη EuroLeague, μετά την ήττα από την Παρί στο ΟΑΚΑ, και προσπαθεί να ανακάμψει ώστε να διεκδικήσει αρχικά την είσοδο στην πρώτη εξάδα και στη συνέχεια το πλεονέκτημα έδρας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει πλέον ρεκόρ 16-13 και έχει πέσει στην 10η θέση, μόλις 1,5 νίκη πάνω από τη Ντουμπάι (15-14). Το δύσκολο πρόγραμμα των «πράσινων» δυσχεραίνει την κατάσταση, καθώς οι αντίπαλοι που απομένουν έχουν συνολικό ρεκόρ 59,06%, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 55,17%.

Another Saturday. Another EuroLeague Strength of Schedule post 🗞️ And here’s the headline: Panathinaikos’ winning record (55.17%) is lower than that of their future opponents (59.06%). pic.twitter.com/NyCsNpmw6F — 3StepsBasket (@3StepsBasket) February 28, 2026

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ντέρμπι της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, το οποίο θα κρίνει πολλά βαθμολογικά και ψυχολογικά. Η ομάδα θα χρειαστεί υπέρβαση για να αποφύγει ακόμη και την απώλεια της 10άδας, κάτι που θα θεωρηθεί αποτυχία, ειδικά ενόψει του Final Four που θα διεξαχθεί φέτος στο ΟΑΚΑ.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι έχουν πιο ευνοϊκό πρόγραμμα, με ρεκόρ 64,29% και 51,72% αντίστοιχα, και φαίνεται να έχουν προβάδισμα για την είσοδο στην πρώτη τετράδα και τη μάχη της 10άδας, ενώ θετικά δείχνει και η Μακάμπι, που βρίσκεται δύο νίκες πίσω από τον Παναθηναϊκό.

Η βαθμολογία της Euroleague