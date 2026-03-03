Το πολυτελές ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο, αξίας που ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια ευρώ, απογειώθηκε το βράδυ της 2ας Μαρτίου από τη Σαουδική Αραβία, έκανε στάση στην ηπειρωτική Πορτογαλία και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Μαδρίτη, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα AS, ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας και ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ δεν επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος και εξακολουθεί να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.

Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι ο Πορτογάλος σταρ αναμένει τις εξελίξεις μετά την επίθεση με drone που σημειώθηκε κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ. Την ίδια ώρα, ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο μεταφέρει πως ο Ρονάλντο συνεχίζει κανονικά τις θεραπείες του στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του, με την οικογένειά του να παραμένει επίσης στη χώρα.

🚨❌ Reports on international media about Cristiano Ronaldo who left Saudi Arabia with his family are wide of mark. It’s a fake news as Cristiano is now doing threatment at Al Nassr training ground after issues in last game. Cristiano has not left Saudi to return to Madrid. pic.twitter.com/xKYlYfuVA0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

Η ένταση στην περιοχή κλιμακώθηκε λίγες ώρες μετά τη σύσταση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών προς πολίτες των ΗΠΑ που βρίσκονται σε 14 χώρες της Μέσης Ανατολής —μεταξύ αυτών η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και ο Λίβανος— να αποχωρήσουν όσο υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις.