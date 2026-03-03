Σοκ προκάλεσε στη Ρεάλ Μαδρίτης ο τραυματισμός του Ροντρίγκο, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στον αγώνα με την Χετάφε και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6-7 μήνες, χάνοντας έτσι και το Μουντιάλ.

Ο 25χρονος εξτρέμ είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής φέτος, με 27 ματς, 3 γκολ και 6 ασίστ, ενώ στον αγώνα με την Χετάφε πέρασε ως αλλαγή στο 55ο λεπτό και τραυματίστηκε λίγο πριν τη λήξη, αναγκάζοντας τον να αποχωρήσει.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε δύσκολη περίοδο, με δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα από Οσασούνα και Χετάφε, και στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, ο Κιλιάν Εμπαπέ αντιμετωπίζει κάκωση στο γόνατο και παραμένει αβέβαιο το διάστημα αποχής του, αν και φαίνεται πως δεν θα χρειαστεί χειρουργείο, σε αντίθεση με τον Ροντρίγκο που θα υποβληθεί σε επέμβαση.