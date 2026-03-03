Μετά τη νίκη με 3-0 επί της Γεωργία Γυναικών στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» για την πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Γυναικών στρέφει ήδη την προσοχή της στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που συμμετέχει στον τέταρτο όμιλο της League C, έχει μπροστά του τη δεύτερη αγωνιστική, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα των Νησιών Φερόε.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 7 Μαρτίου, με ώρα έναρξης τις 20:30, και αποτελεί το επόμενο βήμα στην προσπάθεια της «γαλανόλευκης» για θετική πορεία στα προκριματικά.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στον 4ο Όμιλο

07/03 20:30 Ελλάδα – Νησιά Φερόε

Ρεπό: Γεωργία

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στον 4ο Όμιλο

Ελλάδα – Γεωργία 3-0

Ρεπό: Νησιά Φερόε

Η βαθμολογία στον 4ο Όμιλο της League C

Ελλάδα 3-0 (3-0)

Γεωργία 0 (0-3)

Νησιά Φερόε 0