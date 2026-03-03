Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εξ’ αναβολής εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον ΟΦΗ (4/3, 18:00). Ο Ίνγκασον επέστρεψε στην αποστολή των Πράσινων, ενώ ο Κώτσιρας έκανε για άλλη μια ημέρα ατομικό και έμεινε εκτός αποστολής.

Ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει ακόμα στις υπηρεσίες των τραυματιών Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σιώπη, Πάλμερ – Μπράουν, καθώς και σε αυτές των Καλάμπρια και Σφιντέρσκι, οι οποίοι θα εκτίσουν ποινή καρτών.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.