Η ρεβάνς για τα ημιτελικά του Copa del Rey ξεκίνησε με ένταση, καθώς το πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε στο Καμπ Νου με σπασμένο παράθυρο, ύστερα από ρίψη αντικειμένων από μερίδα οπαδών της Μπαρτσελόνα.

💥 Informa @RuizAntonito ⚠️ ¡No a la violencia en el fútbol! 🚌 El autobús del @Atleti ha llegado con una luna rota al Camp Nou tras recibir el impacto de un objeto por parte de los ultras del @FCBarcelona 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yHT6rOlVtw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 3, 2026

Παρά το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και η ομάδα των φιλοξενουμένων οδηγήθηκε στο γήπεδο από ξεχωριστή είσοδο, υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση, για να αποφευχθούν νέα προβλήματα.