Ισχυρό πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ροντρίγκο υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στον αγώνα με τη Χετάφε και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αναμένεται να απουσιάσει για περίπου 6-7 μήνες, γεγονός που τον θέτει νοκ άουτ και από το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 25χρονος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 55ο λεπτό και τραυματίστηκε στο 67’, σε μια προσπάθεια να ντριμπλάρει αντίπαλο, όταν φάνηκε να πατάει άτσαλα. Παρότι έδειχνε να πονά, συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης. Οι ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Τη φετινή σεζόν ο Ροντρίγκο έχει καταγράψει 27 συμμετοχές με 3 γκολ και 6 ασίστ σε 1.106 λεπτά, έχοντας μικρότερο χρόνο συμμετοχής σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Ο τραυματισμός του έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τη «βασίλισσα», που μετρά δύο διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, εκτός δράσης βρίσκεται και ο Κιλιάν Εμπαπέ λόγω προβλήματος στο γόνατο, με τον χρόνο επιστροφής του να παραμένει αβέβαιος.

Δείτε τη φάση: