Ο Ντάριο Σάριτς, εν μέσω των υποχρεώσεών του με την εθνική Κροατίας, παραχώρησε δηλώσεις για την πορεία του στο NBA και τα σχέδιά του για επιστροφή στην Ευρώπη.

Ο Κροάτης παίκτης, που τους τελευταίους μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος της EuroLeague, είχε μετακινηθεί από τους Σακραμέντο Κινγκς στους Σικάγο Μπουλς και στη συνέχεια στους Ντιτρόιτ Πίστονς, όπου και αποδεσμεύτηκε.

Παρά το ενδιαφέρον πολλών ομάδων της EuroLeague για την επιστροφή του στην Ευρώπη, το παράθυρο των μεταγραφών έκλεισε και ο Σάριτς παραμένει προσωρινά χωρίς συμβόλαιο. Στόχος του είναι να διατηρείται σε αγωνιστική ετοιμότητα, ώστε να βρει την επόμενη ομάδα του από το καλοκαίρι χωρίς προβλήματα.

Στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ της Κροατίας, ο Σάριτς μίλησε για την εμπειρία του στο NBA, αλλά και για τις προσδοκίες του για την επιστροφή στην Ευρώπη, εκφράζοντας και την κριτική του για τον «μαγικό πλανήτη» κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Είναι κρίμα που κάποιοι άνθρωποι στο NBA, που σε φέρνουν και σου λένε ότι θα έχεις ευκαιρία και ότι θα παίξεις, στο τέλος δεν το τηρούν. Είναι ντροπιαστικός ο τρόπος που δίνουν υποσχέσεις. Κανονίζεις τη ζωή σου σύμφωνα με αυτή την ιστορία, φέρνεις την οικογένειά σου, και θα ήταν καλύτερα να μου είχαν πει από τον Αύγουστο: “δεν σε θέλουμε, πάμε προς άλλη κατεύθυνση”. Κι έτσι, πετάω από το Σίμπενικ, έρχομαι στο Σαν Φρανσίσκο, οδηγώ δύο ώρες μέχρι το Σακραμέντο, αποκοιμιέμαι λόγω jet lag, ξυπνάω στις πέντε το πρωί, έχω ιατρικά ραντεβού, επιστρέφω στο Σαν Φρανσίσκο και με βάζουν στο training camp στις 25 Αυγούστου — και δεν ήμουν σαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ότι θα τα υπερασπιστώ όλα και θα ρίχνω τάπες παντού; Υποθέτω ήξεραν ποιος είμαι. Και αυτό μου είναι περίεργο σε αυτό το επίπεδο».

Στη συνέχεια, ο Σάριτς μίλησε για το αν είναι δυνατόν να επιστρέψει και να αγωνιστεί στην Ευρώπη, αναλύοντας επίσης το σκεπτικό του γύρω από το ζήτημα.