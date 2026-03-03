Η Ναντέρ μπαίνει ξανά στο προσκήνιο για τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά, καθώς ο σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς αποφάσισε να επενδύσει στο κλαμπ που αποτέλεσε την πρώτη του μπασκετική «στέγη».

Ο Γουεμπανιαμά δεν έκρυψε ποτέ τα αισθήματά του για τη Ναντέρ. Η γαλλική ομάδα ήταν το πρώτο μπασκετικό του σπίτι, εκεί όπου έκανε τα πρώτα του βήματα, ξεκινώντας από τις ακαδημίες και την ομάδα Κ11, φτάνοντας μέχρι την αντρική ομάδα.

Τα τελευταία χρόνια, η Ναντέρ είχε μειωμένη παρουσία στο γαλλικό μπάσκετ, με τη Μονακό και την Παρί να κυριαρχούν στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις. Τώρα όμως, η κατάσταση αλλάζει, καθώς ο «Γούεμπι», που μεγάλωσε μέσα στην ομάδα, έγινε βασικός μέτοχος της.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας ήρθε μέσω της «Equipe», όπου μίλησαν τόσο ο ίδιος ο Γουεμπανιαμά όσο και ο προπονητής της Ναντέρ, Φρεντερίκ Ντοναντιέ, που γνωρίζει τον Γάλλο σέντερ από τα παιδικά του χρόνια.

Η αρχική επένδυση αφορά την αγορά ενός μειοψηφικού πακέτου μετοχών, με την επιλογή να το αυξήσει στο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες και τις διαθέσεις του.

Ο Γουεμπανιαμά εξήγησε: «Δεν πρόκειται για κάτι τεχνητό ή απλώς επιχειρηματικό. Είναι κυρίως συναισθηματικό. Η αγάπη και η αφοσίωσή μου προς τον σύλλογο δεν είναι κάτι καινούργιο. Νέοι είναι οι πόροι, οι διασυνδέσεις και η επιρροή μου στον χώρο του μπάσκετ, που θα αξιοποιήσω για την ομάδα της καρδιάς μου».

Ως ένας από τους πιο ανερχόμενους παίκτες του NBA, μόλις 22 ετών, ο Γουεμπανιαμά διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσει τη Ναντέρ να ξεπεράσει το δίπολο Μονακό-Παρί στη Γαλλία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι αποτελεί τον δεύτερο παίκτη του NBA που επενδύει πρόσφατα σε ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, μετά τον Τζα Μοράντ, που επένδυσε στη Μετροπολιτάν 92 – μια ομάδα στην οποία είχε αγωνιστεί και ο ίδιος ο Γουεμπανιαμά πριν ετοιμαστεί για το NBA, αντιμετωπίζοντας όμως αρκετές νομικές δυσκολίες.