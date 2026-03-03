Η Ναντέρ μπαίνει ξανά στο προσκήνιο για τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά, καθώς ο σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς αποφάσισε να επενδύσει στο κλαμπ που αποτέλεσε την πρώτη του μπασκετική «στέγη».
Ο Γουεμπανιαμά δεν έκρυψε ποτέ τα αισθήματά του για τη Ναντέρ. Η γαλλική ομάδα ήταν το πρώτο μπασκετικό του σπίτι, εκεί όπου έκανε τα πρώτα του βήματα, ξεκινώντας από τις ακαδημίες και την ομάδα Κ11, φτάνοντας μέχρι την αντρική ομάδα.
C’est officiel ! @Nanterre92 est fier d’annoncer l’entrée de @wemby à son capital en qualité d’actionnaire. 🤝
➡️ Plus d'infos dans l'article de @lequipe :
— Nanterre 92 (@Nanterre92) March 2, 2026
Τα τελευταία χρόνια, η Ναντέρ είχε μειωμένη παρουσία στο γαλλικό μπάσκετ, με τη Μονακό και την Παρί να κυριαρχούν στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις. Τώρα όμως, η κατάσταση αλλάζει, καθώς ο «Γούεμπι», που μεγάλωσε μέσα στην ομάδα, έγινε βασικός μέτοχος της.
Η ανακοίνωση της συνεργασίας ήρθε μέσω της «Equipe», όπου μίλησαν τόσο ο ίδιος ο Γουεμπανιαμά όσο και ο προπονητής της Ναντέρ, Φρεντερίκ Ντοναντιέ, που γνωρίζει τον Γάλλο σέντερ από τα παιδικά του χρόνια.
Η αρχική επένδυση αφορά την αγορά ενός μειοψηφικού πακέτου μετοχών, με την επιλογή να το αυξήσει στο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες και τις διαθέσεις του.
Ο Γουεμπανιαμά εξήγησε: «Δεν πρόκειται για κάτι τεχνητό ή απλώς επιχειρηματικό. Είναι κυρίως συναισθηματικό. Η αγάπη και η αφοσίωσή μου προς τον σύλλογο δεν είναι κάτι καινούργιο. Νέοι είναι οι πόροι, οι διασυνδέσεις και η επιρροή μου στον χώρο του μπάσκετ, που θα αξιοποιήσω για την ομάδα της καρδιάς μου».
Ως ένας από τους πιο ανερχόμενους παίκτες του NBA, μόλις 22 ετών, ο Γουεμπανιαμά διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσει τη Ναντέρ να ξεπεράσει το δίπολο Μονακό-Παρί στη Γαλλία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι αποτελεί τον δεύτερο παίκτη του NBA που επενδύει πρόσφατα σε ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, μετά τον Τζα Μοράντ, που επένδυσε στη Μετροπολιτάν 92 – μια ομάδα στην οποία είχε αγωνιστεί και ο ίδιος ο Γουεμπανιαμά πριν ετοιμαστεί για το NBA, αντιμετωπίζοντας όμως αρκετές νομικές δυσκολίες.