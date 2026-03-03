Ο ΠΑΟΚ μπήκε σε μεταβατική φάση, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Παντελή Μπούτσκο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προετοιμάζεται για τη νέα εποχή που θα ξεκινήσει από την επόμενη σεζόν, όταν ο Αντρέα Τρινκιέρι αναλάβει επίσημα την τεχνική ηγεσία, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας τριετούς συνεργασίας με υψηλές προσδοκίες για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Μέχρι τότε, τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή αναλαμβάνει ο Μπούτσκος, με τον Τρινκιέρι να έχει ρόλο συμβούλου. Ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Γιούρι Ζντοβτς προπόνησε για πρώτη φορά τους «ασπρόμαυρους», δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας.

Το «παρών» στην προπόνηση έδωσαν και στελέχη της διοίκησης της ΚΑΕ, συγκεκριμένα ο πρόεδρος Νίκος Βεζυρτζής και ο GM Νίκος Μπουντούρης, οι οποίοι απευθύνθηκαν στους παίκτες. Στην ομιλία τους τόνισαν την απόλυτη εμπιστοσύνη που υπάρχει προς τον Μπούτσκο, ενώ αναφέρθηκαν και στη μεγάλη προοπτική που ανοίγεται μπροστά στον σύλλογο με τη συμφωνία με τον Τρινκιέρι.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Υπό τις οδηγίες του κόουτς Παντελή Μπούτσκου πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ, που ετοιμάζεται για την επιστροφή της σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινώντας από το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα γεμάτο πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πριν από την έναρξη της προπόνησης, ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Νίκος Βεζυρτζής και ο GM Νίκος Μπουντούρης μίλησαν σε όλη την ομάδα, για τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, την απόλυτη εμπιστοσύνη που υπάρχει στον κόουτς Μπούτσκο, αλλά και στην μεγάλη προοπτική που δημιουργεί η τριετής συμφωνία με τον Andrea Trinchieri.

Ο Νίκος Χουγκάζ έχοντας ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα μπάσκετ, επέστρεψε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Από αύριο θα τεθεί στη διάθεση του κόουτς Μπούτσκου και θα ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας».