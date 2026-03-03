Ο Μπετανκόρ εξήγησε ότι πήρε την απόφαση να αλλάξει αφού συζήτησε με τους γονείς του και τη σύζυγό του. Τόνισε επίσης ότι συνεχίζει να δουλεύει με ψυχολόγο, προσπαθώντας να βελτιώνεται ως άνθρωπος και να διατηρεί ισορροπία στη ζωή του εκτός ποδοσφαίρου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν κατηγορεί κανέναν άλλον για τα λάθη του, υπογραμμίζοντας ότι «στο τέλος ο κυρίαρχος είσαι εσύ» και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις επιλογές του.

Σε συνέντευξή του σε ισπανική εκπομπή στο YouTube, ο 32χρονος επιθετικός που ανήκει στον Ολυμπιακό μίλησε για μια δύσκολη περίοδο, παραδεχόμενος πως δεν έκανε πάντα τις σωστές επιλογές. Όπως αποκάλυψε, υπήρξε φάση κατά την οποία το μυαλό του ήταν αλλού, ακολούθησε λανθασμένους δρόμους, είχε προβλήματα με τον τζόγο και το αλκοόλ και απομακρύνθηκε από τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε.

Ο Χεφτέ Μπετανκόρ έκανε μια ειλικρινή εξομολόγηση σχετικά με την προσωπική του ζωή και τις αλλαγές που αποφάσισε να φέρει σε αυτήν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπετανκόρ:

“Στη ζωή δεν βγαίνουν τα πράγματα πάντα όπως πρέπει. Δεν πιστεύω ότι έκανα πάντα τα σωστά στη προσωπική μου ζωή. Υπήρχε μία περίοδος στη ζωή μου, όπου κάθισα με τους γονείς μου και με τη γυναίκα μου και αποφάσισα ότι θέλω να σταματήσω. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να είσαι καλός άνθρωπος και να έχεις τις αξίες που σου έχουν εμφυσήσει οι γονείς σου από μικρός.

Τότε δεν το έκανα αυτό. Το μυαλό μου πήγαινε συνεχώς αλλού και δεν θα έπρεπε. Αυτό είναι κάτι που δουλεύω πολύ με την ψυχολόγο μου μέχρι και σήμερα. Αφιερώνω χρόνο για να ξεφεύγω λίγο από το ποδόσφαιρο, να μην σκέφτομαι και να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Τότε όμως δεν το έκανα, μέχρι που μου δόθηκε μια ευκαιρία στην Αυστρία. Είδα ότι είμαι καλά και ότι βελτιώνομαι και τη χρησιμοποίησα για να εξελιχθώ και έτσι συνεχίζω μέχρι σήμερα.

Δεν είμαι ο τύπος που βγαίνει πολύ στα πάρτι, δεν μου αρέσει, αλλά εκείνη την περίοδο πήγαινα συχνά. Ακολουθούσα λάθος δρόμους, όπως πολλοί έφηβοι, είχα εθιστεί σε τζόγο και αλκοόλ. Δεν ήθελα όμως να είναι αυτή η ζωή μου, οπότε σταμάτησα και ωρίμασα. Στο τέλος κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Οι παρέες μπορεί να σου λένε ό,τι θέλουν, αλλά στο τέλος ο κυρίαρχος είσαι εσύ. Για τα λάθη που έκανα ευθύνομαι εγώ”.