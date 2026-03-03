Η Μπαρτσελόνα ψάχνει μια μεγάλη ανατροπή στον ημιτελικό του Copa del Rey, μετά τη βαριά ήττα με 4-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρώτο παιχνίδι. Οι «μπλαουγκράνα» καλούνται να κάνουν μια ιστορική επιστροφή στη ρεβάνς, προκειμένου να διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό.

Λίγο πριν τη σπουδαία αναμέτρηση, ο Λαμίν Γιαμάλ φρόντισε να τραβήξει τα βλέμματα, επιλέγοντας να ανανεώσει την εμφάνισή του. Ο νεαρός άσος προχώρησε σε φρεσκάρισμα των ξανθών ανταυγειών του, αλλάζοντας παράλληλα και το styling των μαλλιών του.

Το αν η αλλαγή στο look θα συνδυαστεί και με ανάλογη… ανανέωση εντός αγωνιστικού χώρου, μένει να φανεί. Άλλωστε, ο 18χρονος προέρχεται από εντυπωσιακή εμφάνιση στη La Liga, όπου έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής Κ19 μετά από 59 χρόνια που σημείωσε χατ-τρικ σε αγώνα του ισπανικού πρωταθλήματος.