Οι μέτοχοι της EuroLeague αποφάσισαν ότι οι ομάδες Χάποελ Τελ Αβίβ, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Dubai BC θα μεταφέρουν προσωρινά τις έδρες τους για το υπόλοιπο της σεζόν λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η Χάποελ θα επιστρέψει στη Σόφια, όπου έδινε τους ευρωπαϊκούς της αγώνες μέχρι τον Δεκέμβριο, ενώ η Μακάμπι θα αγωνιστεί ξανά στο Βελιγράδι, το οποίο υπήρξε η έδρα της τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Η Dubai BC πρέπει επίσης να βρει νέα έδρα, αφού αναγκάζεται να εγκαταλείψει προσωρινά την Coca-Cola Arena, και οι διοργανωτές εξετάζουν τις επιλογές για το υπόλοιπο της σεζόν.