Η περιπέτεια για τους παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Παρτίζαν φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της, καθώς ξεκίνησαν οι αναχωρήσεις από το Ντουμπάι με προορισμό το Βελιγράδι.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ντουμπάι είχε μετατραπεί σε σημείο αναγκαστικής παραμονής για πολλούς ταξιδιώτες, λόγω του κλεισίματος του αεροδρομίου εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους βρέθηκαν και αρκετά μέλη της μπασκετικής κοινότητας της EuroLeague, ακόμη και ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Σύμφωνα με τη «Mozzart Sport», οι Ντίλαν Οσετκόφσκι, Σέικ Μίλτον και Ντουέιν Ουάσινγκτον επιβιβάστηκαν σε πτήση με τελικό προορισμό το Βελιγράδι, μέσω Φρανκφούρτης, προκειμένου να επιστρέψουν στη Σερβία και να ενταχθούν ξανά στην Παρτίζαν.

Παράλληλα, οι Λόνι Γουόκερ, Τζίμι Κλαρκ και Ίφε Λούντμπεργκ ετοιμάζονται επίσης να μεταβούν στη σερβική πρωτεύουσα, όπου οι ομάδες τους θα χρησιμοποιούν το Βελιγράδι ως βάση για τα εντός έδρας παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν. Η Μακάμπι, με επίσημη ενημέρωση, ανέφερε πως βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή επιστροφή της αποστολής.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται στενή συνεργασία ανάμεσα σε Παρτίζαν και Μακάμπι, καθώς οι Ισραηλινοί έφτασαν στο Βελιγράδι χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό τους. Οι «ασπρόμαυροι» προτίθενται να προσφέρουν βοήθεια σε επίπεδο προπονητικού υλικού και εμφανίσεων, εφόσον χρειαστεί.

Την ίδια ώρα, η Adidas, βασικός χορηγός της Μακάμπι, κινείται άμεσα για την παραγωγή νέων εμφανίσεων, καθώς οι παίκτες άφησαν τον εξοπλισμό τους στο Ισραήλ και θα χρειαστούν καινούργιες φανέλες για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.