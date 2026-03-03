Ιδανικό ξεκίνημα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 πραγματοποίησε η Εθνική Γυναικών, επικρατώντας με 3-0 της Γεωργίας στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», για την πρώτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της League C.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 20ό λεπτό, όταν η Ελένη Μάρκου πήρε την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ της Κοσκερίδου και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η ελληνική ομάδα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και στο 80’ βρήκε δεύτερο γκολ με την Καλλίστη Μπρούκσαϊρ, η οποία απέφυγε την αντίπαλη τερματοφύλακα και πλάσαρε εύστοχα για το 2-0.

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε η Τζούρτζεβιτς με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, σημειώνοντας το πρώτο της τέρμα με το εθνόσημο και βάζοντας το «κερασάκι στην τούρτα» για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος)Πεταλωτή, Κοσκερίδου (76′ Νταρζάνου), Γκούνη, Μάρκου, Παπαδοπούλου Στέισι, Μωραϊτου (69΄ Δρακογιαννάκη), Χαλατσογιάννη (69′ Σάιχ), Πούλιου (46′ Γιαννακά), Παπαθεοδώρου (46′ Τζούρτζεβιτς), Μπρουκσάιρ, Σαρρή.

Γεωργία (Ίρις Άντμαν): Γκαμπούνια, Καταγκισβίλι, Τσκαρτισβίλι, Ντανέλια, Καπουρτζάνια, Μπέμπια, Μετονίτζε (76′ Παϊκασβίλι), Τατουασβίλι, Αμπάλια (73′ Ματβέεβα), Μπουρικίτζε, Καλαντάτζε.

