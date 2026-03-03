Κανονικά θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου το πρώτο γκραν πρι στην Αυστραλία. Μάλιστα, σχεδόν 1.000 μέλη του προσωπικού αναγκάστηκαν να αναδιατάξουν τις πτήσεις τους, με περίπου 500 από αυτά να αναμένεται να πετάξουν από την Ευρώπη με αεροπλάνα τσάρτερ. Και αυτό επειδή αρκετές πτήσεις για τους ανθρώπους της F1 θα είχαν ενδιάμεση στάση στο Ντουμπάι!

Μετά τον αγώνα στη Μελβούρνη, η F1 θα κατευθυνθεί στη Σαγκάη για το κινεζικό Γκραν Πρι. Θα ακολουθήσει αγώνας στην Ιαπωνία στις 29 Μαρτίου.

Τόσο το Γκραν Πρι του Μπαχρέιν (που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου) όσο και το Γκραν Πρι της Σαουδικής Αραβίας (19 Απριλίου) βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο, με τη διοίκηση της FIA και της F1 να τονίζει ότι «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση και ζήτησε ενότητα εν μέσω της γεωπολιτικής σύγκρουσης.

«Ως Πρόεδρος της FIA, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους επηρεάστηκαν από τα πρόσφατα γεγονότα στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Ben Sulayem στο Instagram τη Δευτέρα. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από την απώλεια ζωών και συμπαραστεκόμαστε στις οικογένειες και τις κοινότητες που επηρεάστηκαν».

«Σε αυτή τη στιγμή αβεβαιότητας, ελπίζουμε σε ηρεμία, ασφάλεια και ταχεία επιστροφή στη σταθερότητα. Ο διάλογος και η προστασία των αμάχων πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητες.»