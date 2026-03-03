Ο κινητήρας της Honda της AMR26 ήταν τόσο αναξιόπιστος στις δοκιμές που η ομάδα με έδρα το Σίλβερστοουν δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα των τεστ πριν από την έναρξη της σεζόν, περνώντας περισσότερο χρόνο στο γκαράζ παρά στην πίστα.

Η Honda είναι εντελώς απροετοίμαστη για το Grand Prix της Αυστραλίας, με πολλαπλές βλάβες στον κινητήρα που παρουσιάστηκαν στον κύκλο δοκιμών στο Μπαχρέιν, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμμετοχή της, σε σημείο που η Aston Martin σκέφτηκε να μην λάβει μέρος στη Μελβούρνη επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας.

Αυτό θα ήταν μια καταστροφή για την F1 καθώς ξεκινά η νέα τεχνική εποχή της, και η Aston Μartin θα έπρεπε να πληρώσει αποζημίωση για την παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Ομοσπονδίας.