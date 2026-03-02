Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Τζέιλεν Χορντ, ο οποίος αγωνίζεται στην Μακάμπι Τελ Αβιβ, καθώς ο αδελφός του αγνοείται τις τελευταίες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος αποκάλυψε μέσω ανάρτησης στα social media πως ο αδελφός του, Ελάιζα, εθεάθη για τελευταία φορά στις 27 Φεβρουαρίου στο O’Hare International Airport. Επρόκειτο να ταξιδέψει με προορισμό τη Γαλλία, ωστόσο δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει στοιχεία που να οδηγούν στα ίχνη του. Παράλληλα, ο Ματίας Λεσόρ προχώρησε σε κοινοποίηση σχετικού μηνύματος, εκφράζοντας τη στήριξή του και ενισχύοντας την προσπάθεια για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

«Παρακαλώ κοινοποιήστε. Ο αδελφός μου, Ελάιζα Χορντ, αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, από το αεροδρόμιο Ο’ Χέαρ στο Σικάγο».

🚨 ALERTE DISPARITION – MERCI DE PARTAGER 🚨 🙏 Aidons la famille Hoard à retrouver Elijah Hoard, ancien espoir de l’ASVEL ✈️ Elijah a été déposé vendredi à l’aéroport O’Hare de Chicago pour rentrer en France et est depuis introuvable. ➡️ https://t.co/t2xEUYfl60 pic.twitter.com/TF9PauTmSa — BeBasket (@Be_BasketFr) March 2, 2026

Η κοινοποίηση του Ματίας Λεσόρ