Ο Άλβαρο Χιμένεθ έγινε viral στην Ισπανία, μετά από μία εκτέλεση πέναλτι που δύσκολα θα ξεχαστεί. Ο 34χρονος επιθετικός της Ράσινγκ Φερόλ ανέλαβε την ευθύνη στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Ταλαβέρα, όμως το αποτέλεσμα ήταν… καταστροφικό.

Το σουτ του όχι μόνο δεν βρήκε στόχο, αλλά κατέληξε ψηλά, πάνω από το στέγαστρο της εξέδρας, προκαλώντας απορία και –όπως ήταν αναμενόμενο– χιλιάδες σχόλια στα social media.

Ο Χιμένεθ δεν είναι άγνωστος στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Αλμερία, η Μαγιόρκα και η Μπέρμιγχαμ Σίτι, πριν καταλήξει στην τρίτη κατηγορία.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, το όνομά του βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο για έναν λόγο που σίγουρα δεν θα ήθελε: μια εκτέλεση που ήδη χαρακτηρίζεται από πολλούς ως υποψήφια για το… χειρότερο πέναλτι όλων των εποχών.