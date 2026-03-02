Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να κινείται προς αλλαγή προπονητή, με τη συνεργασία με τον Γιούρι Ζντοβτς να ολοκληρώνεται μετά από αρνητικά αποτελέσματα και τον αποκλεισμό από το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Πρώτος στόχος της ομάδας για τη συνέχεια της σεζόν είναι ο Αντρέα Τρινκιέρι.

Η αγωνιστική παύση που ακολούθησε τον αποκλεισμό έδωσε την ευκαιρία στη διοίκηση και τον Σλοβένο τεχνικό να αξιολογήσουν την πορεία της ομάδας, καταλήγοντας στην απόφαση να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους μετά από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων που επιβάρυναν το κλίμα στο εσωτερικό του συλλόγου.

Τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα πριν τη διακοπή θεωρούνται ο βασικός λόγος για το επικείμενο «διαζύγιο». Μέχρι την ανακοίνωση νέου προπονητή, την ομάδα αναμένεται να προπονεί ο βοηθός προπονητής, Παντελής Μπούτσκος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε κρίσιμο χρονικό σημείο, καθώς οι υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπαίνουν στην τελική φάση, και οι αποφάσεις για την τεχνική ηγεσία θα επηρεάσουν άμεσα την αγωνιστική πορεία της ομάδας.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσανατολίζεται στην πρόσληψη προπονητή με εμπειρία στη EuroLeague. Ένα από τα ονόματα που εξετάζονται είναι αυτό του Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του στη Ζάλγκιρις τον Ιούνιο του 2025.