Η Ρουμανία επικράτησε της Πορτογαλίας με 101-96, ανατρέποντας τα προγνωστικά και αναγκάζοντας την Εθνική Ελλάδας να περιμένει για να εξασφαλίσει πρόκριση. Με αυτή τη νίκη, η Ρουμανία αποδεικνύει πως παρά τις τρεις πρώτες ήττες της παραμένει ανταγωνιστική.

Μετά το αποτέλεσμα, οι Πορτογάλοι υποχώρησαν στο ρεκόρ 2-2, ενώ η Ελλάδα παραμένει στο 2-1, όπως και οι Μαυροβούνιο. Η Ρουμανία, με 1-3, διατηρεί ζωντανή την ελπίδα της, αφήνοντας σε αγωνία όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα της Εθνικής στην Ποντγκόριτσα, κανένα αποτέλεσμα δεν θα εξασφαλίσει πρόκριση από σήμερα.