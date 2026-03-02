Στην κατάσταση που επικρατεί στο Κατάρ, μετά την «ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και νυν της Αλ Γκαράφα, Πέδρο Μάρτινς, μιλώντας στην πορτογαλική «O Jogo».

Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς το τελευταίο 48ώρο εκτοξεύθηκαν δεκάδες πύραυλοι προς την Ντόχα, αλλά επισήμανε ότι αισθάνεται ασφαλής και δεν σκέφτεται να φύγει από τη χώρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού:

Για την κατάσταση στη Ντόχα και το αν υπήρξαν βομβαρδισμοί: «Υπήρχαν πύραυλοι που στόχευαν την Ντόχα, αλλά πιστεύω ότι από τους 66 που εκτοξεύτηκαν, μόνο δύο δεν αναχαιτίστηκαν. Και ακόμη και αυτοί οι δύο δεν εξερράγησαν εδώ. Πιθανότατα εξερράγησαν σε άλλες, πιο ερημικές τοποθεσίες και όχι στην ίδια την πόλη. Το σύστημα εναέριας ασφάλειας στο Κατάρ είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Χθες υπήρχε κάποια ανησυχία, αλλά σήμερα αισθανόμαστε πολύ λιγότερη σύγχυση. Επομένως, αισθάνομαι ασφαλής, τουλάχιστον όσο μπορώ συγκριτικά με τα όσα γίνονται, αλλά αισθάνομαι ασφαλής, ειλικρινά».