Οριστική είναι πλέον η απόφαση για την έδρα της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις. Παρά το γεγονός ότι το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είχε εξασφαλίσει το «πράσινο φως», οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τους Ισπανούς στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Μετά από συνάντηση της διοίκησης της ΠΑΕ με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού Στάδιου Αθηνών, υπήρξε συμφωνία ώστε το παιχνίδι να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, το οποίο –παρά τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη– θα είναι λειτουργικό για τις ανάγκες της αναμέτρησης.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 12 Μαρτίου, με ώρα έναρξης στις 19:45, ενώ τα εισιτήρια αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ΟΑΚΑ βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο, υπήρξε ρητή διαβεβαίωση ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην πλευρά των VIP και των δημοσιογραφικών θεωρείων, ούτε στα αποδυτήρια μέχρι την ημερομηνία του αγώνα.