Οι τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ 2026 προκαλούν αντιδράσεις, καθώς η υπόσχεση για ένα «προσιτό» Παγκόσμιο Κύπελλο φαίνεται να διαψεύδεται. Σχεδόν 900 δολάρια κοστίζει το εισιτήριο για τον εναρκτήριο αγώνα, ενώ για τον τελικό οι τιμές ξεπερνούν τα 8.000 δολάρια. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει σε 100 ημέρες στη Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα με τη FIFA, τέθηκαν προς πώληση σχεδόν επτά εκατομμύρια εισιτήρια. Κάθε φίλαθλος μπορούσε να αγοράσει έως τέσσερα εισιτήρια ανά αγώνα και μέχρι 40 συνολικά. Περισσότερα από δύο εκατομμύρια εισιτήρια διατέθηκαν ήδη στην πρώτη φάση πώλησης τον Οκτώβριο, μέσω κλήρωσης. Η δεύτερη φάση, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, συγκέντρωσε 508 εκατομμύρια αιτήσεις, αριθμό-ρεκόρ.

Η FIFA δεν γνωστοποίησε τον ακριβή αριθμό εισιτηρίων που διατέθηκαν, ωστόσο οι αγώνες με τη μεγαλύτερη ζήτηση ήταν το Κολομβία–Πορτογαλία (27 Ιουνίου στο Μαϊάμι), το Μεξικό–Νότια Κορέα (18 Ιουνίου στη Γουαδαλαχάρα) και ο τελικός (19 Ιουλίου στο Ιστ Ράδερφορντ, Νιου Τζέρσεϊ).

Με το νέο format των 104 αγώνων, οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με τα ζευγάρια. Η ένωση Football Supporters Europe (FSE) υπενθυμίζει ότι ο φάκελος υποψηφιότητας προέβλεπε εισιτήρια από 21 δολάρια, ωστόσο τα φθηνότερα κοστίζουν πλέον 60 δολάρια – όπως για τους αγώνες Αυστρία–Ιορδανία ή Βραζιλία–Αϊτή.

Οι περισσότερες αναμετρήσεις τιμολογούνται πάνω από 200 δολάρια, ενώ για τον τελικό η χαμηλότερη κατηγορία ξεκινά από τα 2.000 δολάρια και οι καλύτερες θέσεις αγγίζουν τα 8.680. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απέδωσε την αύξηση στην «αγορά», εξηγώντας ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζεται «δυναμική τιμολόγηση», όπου οι τιμές μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση και το ζευγάρι του αγώνα.

Ειδικά πακέτα και μεταπωλήσεις

Αντιμέτωπη με κριτική για την πολιτική τιμών, η FIFA διατήρησε ένα ποσοστό εισιτηρίων στα 60 δολάρια για τις οργανωμένες ενώσεις φιλάθλων. Παράλληλα, προσφέρει πολυτελή πακέτα φιλοξενίας που συνδυάζουν εισιτήρια και πρόσβαση σε lounge ή VIP σαλόνια. Για το Γαλλία–Σενεγάλη (16 Ιουνίου στο Ιστ Ράδερφορντ), οι τιμές κυμαίνονται από 2.900 έως 4.500 δολάρια.

Η FIFA έχει κρατήσει αδιευκρίνιστο αριθμό εισιτηρίων για πώληση τελευταίας στιγμής, που θα ξεκινήσει τον Απρίλιο. Επιπλέον, λειτουργεί δευτερογενής αγορά μέσω της επίσημης πλατφόρμας μεταπώλησης, αλλά και ανεξάρτητων ιστοσελίδων.

Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, η μεταπώληση είναι ελεύθερη, με αποτέλεσμα οι τιμές να εκτοξεύονται. Ενδεικτικά, θέση κατηγορίας 3 για το Μεξικό–Νότια Αφρική αυξάνεται από 895 σε 5.324 δολάρια. Για το Γαλλία–Σενεγάλη, οι τιμές φτάνουν σχεδόν το πενταπλάσιο της αρχικής (1.000 δολάρια έναντι 219), ενώ ιστότοποι όπως το SeatGeek και το StubHub εμφανίζουν ελαφρώς χαμηλότερες τιμές.