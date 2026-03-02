Ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν αποτελεί έναν από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, αλλάζοντας την ιστορία του ΝΒΑ και αφήνοντας αμέτρητα ρεκόρ πίσω. Το πιο εντυπωσιακό από όλα, είναι αναμφίβολα οι 100 πόντοι που σημείωσε το 1962 σαν σήμερα, απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο Hall Of Famer των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Φιλαδέλφεια 76ερς και Λος Άντζελες Λέικερς έκανε πράγματα στο παρκέ τα οποία μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να εξηγηθούν. Κατάφερε μόλις σε 48 λεπτά να σκοράρει 100 πόντους, ρεκόρ που κανείς δεν έχει πλησιάσει. Στη σχετική λίστα βρίσκεται δεύτερος ο Κόμπι Μπράιαντ με 81, τέταρτος ο Λούκα Ντόντσιτς με 73 πόντους, ενώ στις πρώτες οκτώ θέσεις, το όνομα του Γουίλτ φαίνεται πέντε διαφορετικές φορές.

Ο τότε σέντερ των Γουόριορς, δεν ξεκουράστηκε ούτε δευτερόλεπτο απέναντι στους Νικς και με 63 προσπάθειες και 32 βολές, έσπασε το φράγμα των 100. Μαζί με τον τριψήφιο αριθμό πόντων, μάζεψε 25 ριμπάουντ, ενώ παραδόξως μοίρασε και 2 ασίστ.