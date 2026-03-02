Η UEFA εξετάζει τα όσα καταγγέλθηκαν στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι οφ του UEFA Champions League, μετά τον ισχυρισμό του Βινίσιους Ζούνιορ ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά από γκολ της «βασίλισσας», με τον Βινίσιους να διαμαρτύρεται έντονα στον διαιτητή, προκαλώντας προσωρινή διακοπή του αγώνα. Ο Βραζιλιάνος εμφανίστηκε εκτός εαυτού, καταγγέλλοντας ρατσιστική συμπεριφορά από τον ποδοσφαιριστή των «Αετών».

Η ξεκάθαρη θέση του Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση, τονίζοντας πως ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα διάκρισης.

«Αν ο παίκτης μου δεν σεβάστηκε τις αρχές μου και τις αρχές της Μπενφίκα, τότε η καριέρα του υπό εμένα τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αν αποδειχθεί ενοχή, δεν θα μπορέσει να τον δει ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της έντασης, ο Πορτογάλος τεχνικός είχε πλησιάσει τον Βινίσιους για να τον ηρεμήσει, επισημαίνοντάς του πως μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της Μπενφίκα ήταν ο Εουσέμπιο.