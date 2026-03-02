Χάρη στη σπουδαία εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου η Ελλάδα (3-1) πέρασε από το Μαυροβούνιο (2-2) με ένα μεγάλο «διπλό» (65-79) και «κλείδωσε» κατά 99% την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ενώ επανήλθε μόνη πρώτη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου.

Ο Τολιόπουλος ξεκίνησε από την αρχή της αναμέτρησης να είναι εξαιρετικά εύστοχος, χαρίζοντας σκοράρισμα στην Ελλάδα από το πρώτο λεπτό. Τα δύο σερί του τρίποντα, μάλιστα, έφεραν προβάδισμα επτά πόντων (8-15), με το Μαυροβούνιο να μειώνει με τους Γιοβάνοβιτς και Νίνταμ (13-15). Εν τέλει, το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 18-22 υπέρ της Εθνικής μας.

Καλαϊτζάκης και Τολιόπουλος έκαναν το 23-31, με τον δεύτερο να είναι ασταμάτητος και να δίνει διψήφια διαφορά στη Γαλανόλευκη με νέο τρίποντο (25-36) και… καπάκι να φέρνει το +14 (25-39). Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 16 πόντους με το τρίποντο του Μωραϊτη (28-44), ωστόσο το Μαυροβούνιο αντέδρασε και με τους Νίκολιτς, Νίνταμ, Ντρόμπνιακ έκλεισε το σκορ στους 9, για το 35-44 του ημιχρόνου.

Η Ελλάδα με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έφτιαξε ένα σερί 0-8 για το 35-52 του Χουγκάζ, ωστόσο το Μαυροβούνιο εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωση των διεθνών μας και μπήκε για τα καλά στο ματς. Με φοβερό σερί 12-0 οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 47-53 και μάλιστα με τη λήξη της τρίτης περιόδου το έφτασαν στους τέσσερις (53-57).

Ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο η Εθνική μας… γκάζωσε, ο Τολιόπουλος συνέχισε να τα βάζει από παντού και γύρω στο 35′ το ματς «κλείδωσε», με τη διαφορά να ξεφεύγει και εν τέλει την Ελλάδα να επικρατεί με σκορ 65-79.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα