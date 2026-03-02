Η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει σημαντικό αντίκτυπο και στον χώρο του αθλητισμού. Ήδη, όλες οι αθλητικές δραστηριότητες στο Ισραήλ έχουν ανασταλεί και δεν διαφαίνεται άμεση επανεκκίνησή τους εντός της χώρας.

Η EuroLeague, αμέσως μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων, αποφάσισε να απομακρύνει προσωρινά τους αγώνες της από το ισραηλινό έδαφος. Η Μακάμπι Τελ Αβιβ αναμένεται να μεταβεί εκ νέου στο Βελιγράδι, ενώ η Χάποελ Τελ Αβιβ προγραμματίζει την επιστροφή της στη Σόφια.

Σε επίσημη τοποθέτησή της, η Μακάμπι Τελ Αβίβ γνωστοποίησε ότι οι παίκτες της συγκεντρώνονται σταδιακά, με προορισμό τη Σερβία, όπου θα ξεκινήσουν ξανά τις προπονήσεις. Την ίδια στιγμή, παραμένει αβέβαιο τι θα συμβεί με την αναμέτρηση απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ανακοίνωση της «Ομάδας του Λαού»