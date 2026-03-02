Η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει σημαντικό αντίκτυπο και στον χώρο του αθλητισμού. Ήδη, όλες οι αθλητικές δραστηριότητες στο Ισραήλ έχουν ανασταλεί και δεν διαφαίνεται άμεση επανεκκίνησή τους εντός της χώρας.
Η EuroLeague, αμέσως μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων, αποφάσισε να απομακρύνει προσωρινά τους αγώνες της από το ισραηλινό έδαφος. Η Μακάμπι Τελ Αβιβ αναμένεται να μεταβεί εκ νέου στο Βελιγράδι, ενώ η Χάποελ Τελ Αβιβ προγραμματίζει την επιστροφή της στη Σόφια.
Σε επίσημη τοποθέτησή της, η Μακάμπι Τελ Αβίβ γνωστοποίησε ότι οι παίκτες της συγκεντρώνονται σταδιακά, με προορισμό τη Σερβία, όπου θα ξεκινήσουν ξανά τις προπονήσεις. Την ίδια στιγμή, παραμένει αβέβαιο τι θα συμβεί με την αναμέτρηση απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.
«Μετά τον αγώνα με τη Μονακό, 5 παίκτες της Μακάμπι εντάχθηκαν στην εθνική ομάδα: οι Ρόμαν Σόρκιν, Ταμίρ Μπλατ και Γκουρ Λαβί (Ισραήλ), Μάρσιο Σάντος (Βραζιλία) και Τζέιλεν Χορντ (Γαλλία). Στους υπόλοιπους παίκτες δόθηκε άδεια λόγω της διακοπής των διεθνών αγώνων μέχρι σήμερα.
Η ομάδα θα συγκεντρωθεί ξανά στο Βελιγράδι για να συνεχίσει τις προπονήσεις λόγω της κατάστασης ασφαλείας.
Μόλις υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την EuroLeague σχετικά με το ντέρμπι της Πέμπτης, θα ανακοινώσουμε».
עדכון לגבי פעילות הקבוצה >> https://t.co/Dv6uZ82vaD pic.twitter.com/s3yDAXVYlu
— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) March 2, 2026